Tifozi godet Ronaldon në këmbë, stadiumi e brohoret (VIDEO)

Një episod që duhej censuruar ka ndodhur në ndeshjen mes Bosnjës dhe Portugalisë, të fituar nga luzitanët me rezultatin e pastër 5-0 dhe Kristano Ronaldo ishte protagonist i saj.

Përveç dopietës, kapiteni u vendos në shënjestrën e një tifozi, ndërsa ishte duke ekzekutuar goditjen e këndit. Pas shënimit të golit të katërt, i cili erdhi në minutën e 39-të të pjesës së parë, një individ pushtoi fushën dhe sulmoi Ronaldon.

Fan having a moment with Cristiano Ronaldo. ..

But accidentally he hurt Ronaldo ankle

Portugal 5-0 Bosnia !!

pic.twitter.com/I71XA4JFLp

— Hellfootball (@hellfootball_) October 16, 2023