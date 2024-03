Thellohen problemet për Laportan – lojtari refuzon të largohet nga Barcelona

Inigo Martinez mbetet i vendosur në angazhimin e tij ndaj Barcelonës, duke hedhur poshtë spekulimet që tregojnë për një largim të mundshëm gjatë verës së ardhshme. Sipas raportimeve nga Mundo Deportivo, mbrojtësi 32-vjeçar me përvojë dëshiron të zgjasë qëndrimin e tij në klubin katalanas, pavarësisht zërave të fundit që e lidhin atë me një largim.

Që nga ardhja e tij nga Athletic Bilbao verën e kaluar, lojtari është përballur me ulje-ngritje në performancën e tij për shkak të problemeve fizike. Megjithatë, ai ka arritur t’i kapërcejë ato vështirësi për t’u vendosur si një pjesë kyçe në mbrojtjen e Barcelonës.

Pavarësisht se ka luajtur vetëm 1,063 minuta në 17 paraqitje gjatë sezonit aktual, prania e tij ka qenë vendimtare në skemën e Xavi Hernandez, i cili i ka besuar atij si një pjesë themelore të kuartetit mbrojtës.

Pavarësisht raportimeve që sugjerojnë një shitje të mundshme në afatin kalimtar të verës, lojtari spanjoll është i vendosur të vazhdojë në Camp Nou. Martinez shfaqet i lumtur dhe i kënaqur në klubin Blaugrana dhe synon të zgjasë qëndrimin e tij përtej tregut të ardhshëm të transferimeve. Megjithatë, vendimi përfundimtar mund të ndikohet nga problemet financiare që mundojnë Barcelonën.

Klubi katalanas përballet me shqetësime në lidhje me regjistrimin e tij dhe pajtueshmërinë me Fair-Play Financiar, gjë që mund të çojë në nevojën për të shitur lojtarë për të balancuar rezervat. Edhe pse Martinez dëshiron të mbetet me ekipin, e ardhmja e tij mund të varet nga vendimet që merr bordi për të zgjidhur situatën financiare të klubit.

Me pasigurinë që rrethon të ardhmen e disa lojtarëve dhe nevojat financiare të Barcelonës, mbetet për t’u parë se si do të zhvillohen planet e klubit për afatin e ardhshëm të transferimeve. Ndërkohë, Martinez mbetet i fokusuar në të tashmen e tij me Blaugranët, duke demonstruar përkushtimin dhe besnikërinë e tij ndaj institucionit. /Telegrafi/