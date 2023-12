Të fiksuar me “bomberin” serb, sheikët gati 90 milionë euro për “yllin” e Juventus

Është kthyer në një protagonsit me “Bardhezinjtë” e Juventus, por së shpejt, mund të kthehet në një protagonist, me tjetër fanelë “bardhezi”. “Bomberi” serb, Dusan Vlahovic u transferua me shumë bujë në Torino, teksa në janarin e vitit 2022, “Zonja e Vjetër” derdhi plot 83.5 milionë euro, në arkat e ‘Violëve” të Fiorentina, mirëpo duket se “aventurës” së tij, në veriun e Italisë po i vjen fundit.

Për “yllin” 23-vjeçar të sulmit interesohen, një sërë “gjigantësh” të Premier League dhe jo vetëm, teksa pas Arsenal, Chelsea e Manchester United, tashmë “Bardhezinjtë” e Neëcastle po mendojnë seriozisht transferimin e Vlahovic, në “St. James Park”, që në këtë merkato dimrit, me paratë që nuk mungojnë në bordin e “Laraskave” të Premier League.

“Numri 1” i klubit anglez, Princi i Arabisë Saudite, nuk “trembet” aspak nga kërkesa e Juventus në merkaton së verës, që sapo lamë pas, për shifrën e 80 milionë eurove, teksa sipas raportimeve të tabeloideve angleze ka dërguar një ofertë për “bomberin” serb, e cila ka shifrën e 90 milionëshit, duke vënë vërtetë në “mëdyshje”, rekordmenët e Italisë, të cilët do të mendohen jo pak, përpara se t’i japin një përgjigje klubit anglez. /abcnews.al