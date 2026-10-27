Stërnipi i Benito Mussolinit realizon golin e parë në Serie A, pikërisht në përvjetorin e Marshimit mbi Romë

Romano Floriani Mussolini, 23 vjeç, shënoi golin e tij të parë në Serie A, teksa Lazio mposhti Sassuolon 6-2 në ndeshjen e javës së nëntë të kampionatit italian. Mbrojtësi, stërnipi i diktatorit fashist Benito Mussolini, realizoi në minutën e 16-të.
Goli u shënua më 27 tetor, 104 vjet pas ngjarjeve të Marshimit mbi Romë të vitit 1922. Ato ngjarje i hapën rrugën Benito Mussolinit drejt pushtetit dhe vendosjes së regjimit fashist në Itali.
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Me këtë gol, Floriani Mussolini e çoi Lazion në epërsi 3-1. Kenneth Taylor harkoi rrezikshëm nga krahu i majtë; topi kaloi pranë dy lojtarëve të Lazios dhe mbrojtësi e dërgoi në rrjetë pranë shtyllës së largët.
Arbitri Luca Zufferli fillimisht e anuloi golin për pozicion jashtë loje, por, pasi shqyrtoi pamjet e VAR-it, ndryshoi vendimin dhe e pranoi si të rregullt. Kështu, 23-vjeçari shënoi për herë të parë në elitën e futbollit italian.
Pamjet e VAR-it tërhoqën vëmendje edhe për një çast kur Floriani Mussolini shihet me krahun e djathtë lart. Gjesti risolli diskutimet që e kanë ndjekur futbollistin për shkak të mbiemrit dhe historisë së familjes së tij.
Kush është Romano Floriani Mussolini?
I lindur në Romë më 27 janar 2003, Romano Benito Floriani Mussolini është djali i Alessandra Mussolinit, ish-anëtare e Parlamentit italian dhe atij Evropian, dhe i biznesmenit Mauro Floriani. Gjyshi i tij, Romano Mussolini, ishte pianist dhe muzikant xhazi, si dhe djali i diktatorit Benito Mussolini. Aktorja e njohur Sophia Loren është pjesë e familjes së tij: ajo është tezja e gjyshit të tij.
Floriani Mussolini e nisi futbollin në akademinë e Romës, por u transferua te Lazio në vitin 2016 dhe vijoi atje formimin në ekipet e moshave. Për herë të parë luajti në futbollin profesionist në sezonin 2023/24, gjatë huazimit te Pescara, atëherë pjesë e kategorisë së tretë italiane.
Sezonin pasues u huazua te Juve Stabia. Në Serie B zhvilloi 36 ndeshje dhe shënoi një gol. Në sezonin 2025/26 ishte pjesë e Cremoneses, ku regjistroi 28 paraqitje në Serie A dhe një asistim.
Pas kthimit te Lazio, ai kërkoi të fitonte më shumë minuta në ekipin e parë. Goli ndaj Sassuolos shënoi një hap të rëndësishëm në karrierën e tij. Fitorja 6-2 e ngjiti Lazion në krye të kampionatit me 25 pikë.
Goli i parë si profesionist u pasua nga polemika
Emri i futbollistit ishte në qendër të një debati të madh edhe në dhjetor të vitit 2024. Atëherë, gjatë kohës që luante për Juve Stabian, ai shënoi golin që i dha skuadrës fitoren 1-0 ndaj Cesenës në Serie B.
Pas golit, spikeri i stadiumit e thirri disa herë me emrin Romano. Tifozët vendas iu përgjigjën duke brohoritur mbiemrin Mussolini dhe duke ngritur krahët.
Videoja u shpërnda në rrjetet sociale dhe ngjalli akuza se disa tifozë po përshëndetnin në mënyrë fashiste.
Federata Italiane e Futbollit reagoi, ndërsa prokuroria sportive nisi hetimet. Juve Stabia mohoi se festa kishte për qëllim glorifikimin e fashizmit, duke thënë se tifozët e klubit zakonisht i ngrenë krahët kur festojnë golat.
Floriani Mussolini e festoi golin duke vendosur gishtin tregues te buzët. Në atë kohë, veprimi u interpretua si përpjekje për të heshtur kritikët.
Futbollisti ka deklaruar më parë se nuk dëshiron të përfshihet në polemikat politike që lidhen me mbiemrin e tij dhe se synon të gjykohet për paraqitjet në fushë.
Megjithatë, prejardhja e tij vazhdon të tërheqë interes. Goli i parë në Serie A, i shënuar në përvjetorin e Marshimit mbi Romë, e vendosi sërish emrin e tij në qendër të debatit publik.