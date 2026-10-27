Franca shqyrtoi kufizimin e rrjeteve sociale dhe ndërprerjen e internetit celular gjatë protestave

Autoritetet franceze analizuan mundësinë e kufizimit të përdorimit të rrjeteve sociale, madje edhe të pezullimit të internetit celular në zona të caktuara, me qëllim pengimin e organizimit të grupeve të dhunshme gjatë protestave të 24 tetorit.
“Politico” raportoi se, gjatë javës para protestave të së shtunës, Ministria e Brendshme e Francës kontaktoi operatorët e telekomunikacionit për të diskutuar mënyrat se si mund të kufizohej komunikimi online.
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Sipas të dhënave të bëra publike fillimisht nga media franceze “Blast”, kryeministri Sebastien Lecornu u kërkoi drejtpërdrejt kompanive telefonike të përgatiteshin për bllokimin e TikTok, Instagram, Snapchat dhe X.
Kur u pyetën nga “Politico”, përfaqësues të zyrës së kryeministrit, Ministrisë së Teknologjisë dhe Ministrisë së Brendshme nuk e mohuan se kjo kërkesë ishte bërë.
Burimet e cituara nga media thanë se shqetësimi i autoriteteve lidhej me mundësinë që dhuna e shënuar më 17 tetor të përsëritej ose të merrte përmasa më të mëdha gjatë fundjavës së ardhshme. Në 24 tetor, megjithatë, numri i incidenteve ishte dukshëm më i ulët.
“Prioriteti i tyre ishte të ndërprisnin kanalet e komunikimit që u lejojnë grupeve të mblidhen dhe të koordinohen”, deklaroi në kushte anonimiteti një punonjës i një kompanie telekomunikacioni.
Një ndërhyrje e tillë do të ndikonte edhe te qytetarët që protestonin në mënyrë paqësore, pasi do t’ua vështirësonte komunikimin.
Sipas burimeve, kufizimi i rrjeteve sociale vetëm brenda një lagjeje nuk mund të realizohet teknikisht. Për më tepër, ndërprerja e internetit celular do të prekte shërbime thelbësore, si pagesat elektronike, sistemet e sigurisë dhe komunikimet e emergjencës.
Mes alternativave të shqyrtuara ishte edhe çaktivizimi i funksioneve që tregojnë vendndodhjen e përdoruesve. Kjo masë synonte të vështirësonte organizimin e takimeve mes personave që nuk njihen me njëri-tjetrin.
Ndërkohë, në Parlamentin francez vijon diskutimi për masa të tjera që lidhen me përmbajtjet e publikuara në rrjetet sociale, në kuadër të projektligjit të quajtur “Kush e shkakton dëmin, e paguan”.
Nisma parashikon përgjegjësi financiare për personat që marrin pjesë me vetëdije në trazira, edhe kur nuk janë ata që kanë shkaktuar drejtpërdrejt dëmet materiale.
Projektligji u kërkon gjithashtu platformave online të fshijnë brenda 24 orëve materialet që nxisin sulme fizike ose seksuale, vjedhje dhe shkatërrim prone, në rastet kur ato mund të sjellin një cenim serioz të rendit publik. Përmbajtjet që nxisin kryengritje do të duhej të hiqeshin brenda një ore.
Deputetë të tjerë kanë propozuar masa shtesë, mes tyre përdorimin e sistemeve algoritmike të mbikëqyrjes me video për të identifikuar personat që shkaktojnë trazira, si edhe ndëshkimin e platformave online që nuk pengojnë shitjen e mallrave të vjedhura.
Sipas “Politico”, plani për të bllokuar rrjetet sociale nuk u vu në zbatim gjatë protestave të 24 tetorit, të cilat u shoqëruan me dukshëm më pak akte dhune krahasuar me fundjavën paraardhëse.