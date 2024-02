Skuadra sllovene zëvendëson portierin pas vetëm 20 sekondash

Skuadra sllovene NK Rogaska zëvendësoi portierin e tyre pas vetëm 20 sekondash në ndeshjen e tyre kundër Olimpija Ljubljana të dielën – dhe thuhet se ka një arsye brutale pas kësaj.

Ndeshja e Kategorisë së Parë sllovene përfundoi 2-2 midis dy palëve, me Ljubljanën e vendit të dytë që përfundimisht humbi dy pikë ndaj skuadrës që aktualisht është në fund të ligës.

Por në thelb ishte një pikë e fituar, me nikoqirët që kishin rënë në një defiçit të papritur 2-0 në pjesën e parë përpara se ish sulmuesi i Derbit, Timi Elsnik të tërhiqte një nga pika e bardhë e penalltisë.

Më pas, në kohën e shtuar, mbrojtësi Marko Brest barazoi rezultatin për të siguruar që Ljubljana të paktën të mbante njëfarë presioni mbi kryesuesit e ligës Celje, të cilët ishin nëntë pikë përpara para fillimit të ndeshjes.

Ata bënë një debutim për portierin 17-vjeçar Zan Lorber.

Por në vend që të kishte një mundësi për të treguar se çfarë mund të bënte, Lorber u zëvendësua menjëherë dhe u zëvendësua nga portieri boshnjak Adjin Mulalic, të cilin klubi nënshkroi si huazim muajin e kaluar.

Në këtë fazë, ju mund të pyesni veten pse Mulalic nuk e filloi lojën, duke qenë se ai ishte i disponueshëm për të luajtur.

Në vitin 2022, FA sllovene konfirmoi se çdo skuadër nga divizioni i saj më i lartë do të duhej të luante të paktën një lojtar që ka të drejtë të luajë për skuadrën nën-21 të vendit. Përveç kësaj, çdo klub duhet të ketë tetë lojtarë vendas në skuadrën e tyre.

Si rezultat, Rogaska e nisi portierin e tyre 17-vjeçar, përpara se ta nxirrte menjëherë topin jashtë loje për të bërë ndryshimin.

Vlen të përmendet se Rogaska futi një ekip të ri për t’u përballur me Lubjanën, me asnjë lojtar mbi 27 vjeç dhe dy lojtarë sllovenë të moshës 23 dhe 22 vjeç.

Por futja në fushë e Lorber do të thoshte se ata mund të zgjidhnin me sukses një rregull të ligës – edhe nëse mund të mos kishte qenë rritja më e mirë e besimit për portierin e ri. /AlbEu.com/

