Skenari më i mundshëm i Botërorit, superkompjuteri parashikon një tjetër finale historike

Botërori 2026, është njohur me rrugën drejt finales. Dje Kanadaja u bë përfaqësuesja e parë që shkon në fazën 1/8, ndërsa për të është po ashtu një moment historik.
Superkompjuteri i “Football Meets Data”, ka treguar se cili është skenari më i mundshëm për finalen.
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Rezulton se Francë-Argjentinë, është finalja që shfaqet më shpesh në stimulimet e zhvilluara. Do të ishte një tjetër sfidë historike, që përsëriste finalen e paharrueshme të Botërorit 2026 ku argjentinasit triumfuan.
Në listën e finaleve të mundshme, Francë-Argjentina ka 8%. Më tej vjen Spanjë-Argjentinë me 6,5% si edhe Francë-Angli me 5,8%. Franca dhe Argjentina konsiderohen përfaqësueset më të favorizuara për fitimin e Botërorit.
Fakt është se Argjentina ka një rrugë më të lehtë deri në gjysmëfinale. Kundërshtari më i vështirë që mund të përballet në çerekfinale është pikërisht Kolumbia.