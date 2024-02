Si Neymar e ndihmoi Dani Alves të reduktonte dënimin

Dani Alves, ish-anësori brazilian dhe një nga futbollistët më të dekoruar në histori, u dënua me katër vjet e gjysmë burg për përdhunim.

Gjyqi i ish-futbollistit përfundoi më 7 shkurt të këtij viti dhe 15 ditë më vonë ai mësoi vendimin.

Prokuroria kërkoi nga nëntë deri në maksimum 12 vite burg. Avokatët e Alves e mbrojtën atë me faktin se ai ishte i dehur. Tani ata kanë të drejtë të bëjnë ankim, që do të thotë se çështja nuk është mbyllur ende dhe futbollisti mbetet në burg.

Lirimi me kusht u refuzua për shkak të frikës se ai do të ikte në Brazil, i cili nuk ekstradon shtetasit e tij të dënuar me burg në vende të tjera.

Pas vendimit, mediat braziliane njoftuan se një nga rolet kyçe në rrugën drejt uljes së dënimit për Alves e ka luajtur Neymar, ish-shoku i tij i skuadrës dhe miku i tij i madh. Neymar dhe familja e tij bënë gjithçka që mundën për të ndihmuar Alves.

Dënimi është ulur për shkak se është zbatuar rrethana lehtësuese e dëmit, duke qenë se viktimës i janë paguar 150.000 euro para gjykimit.

Ato para i ka dhënë familja e Neymarit dhe përveç kësaj ata kanë “huazuar” Alves Gustavo Xistan, një nga përfaqësuesit ligjorë më të vjetër të kompanive të babait të Neymar.

Alves pati një karrierë fantastike. Ai luajti për klubet braziliane Bahia dhe Sao Paulo, pastaj te Sevilla, Barcelona, ​​Juventus, PSG dhe Pumas.

Përveç 43 trofeve të lartpërmendura me klubet më të mëdha evropiane, ai dy herë fitoi Kupën e Amerikës me Brazilin, për të cilën luajti 126 ndeshje dhe shënoi tetë gola.

Pavarësisht një karriere të shkëlqyer në klubet më të mëdha dhe një sërë kontratash bujare, Alves u ankua për situatën e tij të vështirë financiare në gjyq. /Telegrafi/