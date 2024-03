Shpërthen keq te Chelsea: Akuza dhe kundërakuza mes lojtarëve

Cole Palmer drejtoi gishtin nga shokët e tij të skuadrës në Chelsea pasi ata nuk arritën të mposhtin Burnleyn me 10 lojtarë për të rritur presionin ndaj trajnerit Mauricio Pochettino.

Palmer, nënshkrimi i verës prej 50 milionë euro nga Manchester City, shënoi dy gola, por skuadra e dytë nga fundi në tabelën e Ligës Premier gjithsesi arriti të dilte nga prapa në të dyja rastet dhe përfundimisht të fitonte një barazim 2-2 – pavarësisht se kishte vetëm 10 lojtarë.

“Është e dobët. Nuk mund të ndodhë, veçanërisht kur ata ishin me 10 lojtarë”, deklaroi anglezi , 21 vjeç, për Sky Sports. “Dhoma e zhveshjes është me të vërtetë e dobët. Kur ata ishin me dhjetë lojtarë, ne ishim përpara 1-0 dhe thjesht u rehatuam. E njëjta histori, ne vrasim veten çdo javë. Duhet të përmirësohemi”.

“Ne patëm shumë raste dhe më pas ne ishim të dobët në mbrojtje. Është shumë zhgënjyese. Në nivel personal, është mirë të shënosh dy, por nëse nuk i merr tri pikët, ato nuk kanë vlerë. Mendoj se është konsistenca jonë në fushë, duke qenë të gjallë dhe duke mos u fikur siç bëmë sot. Duhet të bëjmë seriozisht një qëndrueshmëri nëse duam të bëjmë diçka”.

Pochettino i bëri jehonë frustrimeve të Palmerit, duke thënë: “Na mungon energjia, aftësia për t’u përballur me situatën, na mungonte komunikimi mes nesh. Pas Wolverhampton, mendoj se ekipi po festonte çdo ndërhyrje. Sot nuk ishim të njëjtë, energjia, ndoshta për një arsye tjetër”.

Chelsea nuk ka humbur asnjë ndeshje në Ligën Premier që nga 4 shkurti, por humbja e tyre në finalen e Carabao Cup ndaj një skuadre të dobët Liverpool muajin e kaluar ka lënë një shije të keqe në gojën e tifozëve.

Chelsea nuk duhet të presë gjatë për një shans për të ndryshuar gjërat, pasi pret Manchester United të enjten. /Telegrafi/