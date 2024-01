Shefi ekzekutiv i Interit, Giuseppe Marotta ka konfirmuar se klubi italian e ka bërë gati një ofertë të cilën do t’ia bëjë Lautaro Martinezit për kontratën e re.

Sulmuesi argjentinas po kalon nëpër një formë të jashtëzakonshme në këtë edicion dhe “Nerazzurri” po duan ta “blindojnë” lojtarin.

“Nuk do të ketë ndonjë problem për vazhdimin e kontratës së Lautaro Martinezit. Ne kemi qenë të zënë me shumë ndeshje në javët e fundit, por gjithçka do të mbyllet shpejt”, deklaroi Marotta. /Gazeta Express/