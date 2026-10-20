Kamberi: Bashkimi i shqiptarëve është përgjigjja politike ndaj partisë-shtet të Vuçiqit

Kamberi: Bashkimi i shqiptarëve është përgjigjja politike ndaj partisë-shtet të Vuçiqit

Shaip Kamberi, bartës i listës së Koalicionit Shqiptar në Luginën e Preshevës, e ka cilësuar këtë bashkim si kundërpërgjigje politike ndaj partisë-shtet të Alekdandar Vuçiqit në Serbi.

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Gjatë fushatës për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 25 tetor në Serbi, koalicioni ka vijuar aktivitetet me mesazhin se bashkimi i shqiptarëve përfaqëson një qëndrim të përbashkët për barazi, dinjitet dhe përfaqësim të zërit të tyre.

Pas një tubimi të zhvilluar në Samolicë, ku morën pjesë përfaqësues të të gjitha subjekteve politike shqiptare, Kamberi tha se Presheva, Bujanoci dhe Medvegja u përfaqësuan në një aktivitet të përbashkët.

Ai u shpreh se ky koalicion synon të përcjellë kërkesën e shqiptarëve për barazi, dinjitet dhe të drejtën që zëri i tyre të dëgjohet e të përfaqësohet, duke e paraqitur bashkimin si përgjigje politike ndaj partisë-shtet të Vuçiqit.

Kamberi theksoi gjithashtu se bashkimi sjell me vete përgjegjësinë për të respektuar zotimet e bëra para qytetarëve dhe për të bashkëpunuar në përmbushjen e tyre.

Sipas tij, përfaqësuesit e koalicionit duhet të kërkojnë llogari nga pushteti për mospërmbushjen e marrëveshjeve.


Shtuar 20.10.2026 11:30

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