Refuzimi i dhimbshëm që ka marrë Real Madridi nga ylli i PSG

E ardhmja e Achraf Hakimit vazhdon të jetë temë bisede në fushën sportive. Mbrojtësi i djathtë i PSG-së, marrëdhënia kontraktuale e të cilit përfundon në qershor 2026, ka qenë subjekt i spekulimeve që e lidhin atë me ish-skuadrën e tij, Real Madrid.

Megjithatë, informacionet e fundit nga Franca bëjnë me dije se Hakimi do të mbetet i lidhur me skuadrën parisiene.

Sipas burimeve të “Le Parisien”, PSG ka hyrë në bisedime me lojtarin për të vazhduar kontratën e tij. Pavarësisht se është në një proces rindërtimi, klubi nga kryeqyteti francez nuk e ka ndërmend të ndahet me marokenin, duke e konsideruar atë një pjesë thelbësore në projektin e tij sportiv.

Edhe pse PSG nuk ka hezituar të lërë figura të njohura të largohen, mbrojtësi maroken vazhdon të vlerësohet për kontributin e tij në ekip.

Javët e fundit, një zgjatje e mundshme e kontratës së tij për dy ose tre sezone të tjera ka qenë temë e bisedimeve në klub.

Spekulimet për transferimin e mundshëm të Kylian Mbappes te Real Madridi, i cili ruan një miqësi të ngushtë me Hakimin, lëshuan një valë zërash që lidhin mbrojtësin e djathtë me klubin bardhezi.

Mirëpo, sipas burimeve të mediave franceze, Hakimi nuk e ka shprehur në asnjë moment dëshirën për t’u larguar nga PSG-ja dhe personat e afërt me lojtarin theksojnë se i kanë mbetur edhe dy vite kontratë.

Vendimi i Hakimit për të qëndruar në PSG pasqyron përkushtimin e tij ndaj klubit dhe besimin e tij në projektin sportiv që po zhvillohet.

Vazhdimësia e tij përfaqëson një garanci stabiliteti në mbrojtjen e skuadrës parisiene, ndërsa PSG vazhdon të forcojë skuadrën e saj me synimin për të arritur objektivat e saj si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar.