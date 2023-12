Real Madridi synon transferimin prej 130 milionë eurosh – nuk është Mbappe apo Haaland

Real Madrid mund ta kthejë vëmendjen te sulmuesi i Napolit, Víctor Osimhen, nëse nuk mund të nënshkruajë me Erling Haaland ose Kylian Mbappe.

CFARE NDODHI?

Sipas sport.es, Los Blancos mund të bëjë një lëvizje për nigerianin në rast se ata nuk mund të nënshkruajnë asnjë nga dy objektivat e tyre kryesorë, Mbappe dhe Haaland, me një marrëveshje në rajonin prej 130 milionë euro (112 milionë £/141 milionë dollarë). duke u konsideruar nga presidenti Florentino Perez.

Osimhen aktualisht është në prag të nënshkrimit të një marrëveshjeje të re me kampionët në fuqi të Serie A, Napoli, e cila do të zgjaste qëndrimin e tij në klub deri në vitin 2028. Megjithatë, marrëveshja e re ka të ngjarë të përfshijë një klauzolë lirimi prej 130 milionë euro, të cilën skuadra e Carlo Ancelottit do ta kishte të gatshëm për të ndarë rrugët me për të nënshkruar lojtarin. Madridi po shikon një nënshkrim të madh parash për të forcuar opsionet e tyre sulmuese ndërsa shkojnë në sezonin 2024-25, pasi ata kërkojnë t’i ofrojnë anglezit Jude Bellingham përforcime të mëtejshme. /AlbEu.com/