Drejtuesit e Real Madridit mbështesin transferimin e Osimhen më shumë sesa të Mbappes

Real Madridi është padyshim i interesuar për Kylian Mbappe këtë verë, por ka pasur një ton raportimi nga kryeqyteti spanjoll se ata janë shumë më pak të interesuar se në vitin 2022. Një linjë e qëndrueshme ka qenë se Real Madrid nuk do të hedhë gjithçka në një marrëveshje, as nuk do të ngatërrohen nga Mbappen.

Në përputhje me këtë, sulmuesi i Manchester City, Erling Haaland është lidhur me një lëvizje te Los Blancos nëse bisedimet me Mbappe nuk përfundojnë me sukses.

Tani, faqja sportive FootballTransfers pretendon se anëtarët e lartë të bordit drejtues të Real Madridit po mbrojnë një lëvizje për sulmuesin e Napolit, Victor Osimhen.

‘Kokat më me përvojë dhe më të mençur’ siç quhen mendojnë se Osimhen do t’i përshtatej shumë më mirë Real Madridit dhe stilit të tyre të lojës, duke qenë se nigeriani është më i ngjashëm me Karim Benzema, i cili u largua në verë.

Paratë e lëna mënjanë për Mbappen midis bonuseve të nënshkrimit dhe pagës ndoshta do të mbulonin një marrëveshje edhe për Osimhen.

Në fund të fundit, është Florentino Perez ai që i vendos për goditjet me vendime të kësaj përmasash dhe Mbappe ka qenë gjithmonë një obsesion i tij personal.

Nëse Real Madridi do të shkojë në një drejtim tjetër, kjo nuk do të ndodhë derisa Perez të bindet se Mbappe nuk është nënshkrimi që i nevojitet, ose francezi të angazhohet për Paris Saint-Germain. /Telegrafi/