Superkupa e Spanjës, data dhe ora e “El Clasico” mes Barcelonës dhe Real Madrid-it

Janë shpallur datat dhe orët e Superkupës së Spanjës.

Barcelona dhe Real Madrid do të përballen më 12 nëntor në orën 20 në Riad.

Gjysmëfinalja e dytë, ku do të përballen Atlético Madrid dhe Athletic, do të luhet të enjten më 13 në orën 20. Finalja do të luhet të dielën më 16 në orën 19:30./ h.ll/albeu.com