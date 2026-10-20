Real Madridi rikthen në radar Enzo Fernandezin, Perez synon yllin e Manchester Cityt

Enzo Fernandez mund të jetë një nga objektivat kryesorë të Real Madridit për afatin kalimtar të verës së ardhshme. Mesfushori argjentinas, i cili aktualisht është pjesë e Manchester Cityt, ka tërhequr prej kohësh vëmendjen e presidentit madrilen Florentino Perez.
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Klubi spanjoll po e monitoron me interes të veçantë situatën disiplinore të Manchester Cityt, ndaj të cilit rëndojnë 115 akuza për shkelje të dyshuara financiare. Një vendim i ashpër ndaj klubit anglez mund të ndikojë drejtpërdrejt në përbërjen e skuadrës.
Nëse akuzat konfirmohen dhe Manchester City përballet me pasoja të rënda, drejtuesit e tij mund të detyrohen të rishikojnë strukturën financiare dhe sportive të ekipit.
Një prej skenarëve që po shqyrtohet është rënia nga Liga Premier në Championship, çka do ta vendoste klubin përballë vështirësive të mëdha. Në këtë rast, shitja e disa prej futbollistëve më të vlefshëm mund të bëhej e nevojshme për të harmonizuar shpenzimet me të ardhurat.
Kjo situatë do t’i krijonte Real Madridit mundësinë të kërkonte një marrëveshje më të favorshme për transferimin e Fernandezit, megjithëse gjithçka do të varet nga vendimi përfundimtar i autoriteteve dhe zhvillimi i procesit disiplinor.
Fernandez, 25 vjeç, shihet si një përforcim i rëndësishëm për mesfushën madrilene. Trajneri Jose Mourinho raportohet se ka kërkuar një lojtar që të jetë në gjendje të organizojë aksionet dhe të diktojë ritmin e lojës.
Raportimet bëjnë të ditur gjithashtu se futbollisti argjentinas u ka shprehur njerëzve të afërt dëshirën për të jetuar në Madrid. Ky qëndrim mund të ndikojë në favor të klubit spanjoll nëse palët nisin bisedimet për transferimin.
Drejtuesit e Real Madridit pritet ta ndjekin nga afër ecurinë e çështjes gjatë muajve të ardhshëm. Nëse Manchester City merr sanksione të rënda, madrilenët mund të paraqesin një ofertë zyrtare për Fernandezin në afatin kalimtar të verës së vitit 2027.
Pavarësisht interesimit, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për një marrëveshje të mundshme mes dy klubeve. Kalimi i argjentinasit në Madrid mbetet i varur nga zhvillimet e ardhshme.