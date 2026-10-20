Barcelona shqyrton transferimin e bujshëm të kapitenit të Liverpoolit

Barcelona po vlerëson mundësinë për të afruar Virgil van Dijkun gjatë verës së ardhshme, atëherë kur mbrojtësi holandez mund të jetë në përfundim të kontratës me Liverpoolin dhe të largohet si futbollist i lirë.
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Van Dijk, 35 vjeç, iu bashkua “Të Kuqve” në janar të vitit 2018, pas transferimit nga Southampton për një shumë prej rreth 86 milionë eurosh. Që nga atëherë, ai është shndërruar në një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës.
Në total, qendërmbrojtësi ka zhvilluar 383 ndeshje me Liverpoolin dhe ka realizuar 36 gola. Kontributi i tij ka qenë i rëndësishëm në sukseset e klubit gjatë periudhës së drejtimit nga Jurgen Klopp.
Kapiteni i Liverpoolit firmosi një kontratë të re dyvjeçare në vitin 2025, por aktualisht kanë mbetur më pak se 12 muaj deri në skadimin e saj. Në rast se palët nuk arrijnë një marrëveshje tjetër, Van Dijk do të ketë mundësi të largohet pa pagesë në fund të sezonit të ardhshëm.
Sipas mediumit katalunas El Nacional, Barcelona e ka vendosur emrin e tij në listën e kandidatëve për përforcimin e repartit të qendrës së mbrojtjes. Trajneri Hansi Flick beson se eksperienca e holandezit mund të jetë e dobishme për Pau Cubarsin, talentin e ri që po konsolidohet si një prej shpresave më të mëdha të klubit.
Raporti e paraqet Van Dijkun si një partner të përshtatshëm për Cubarsin, pasi përvoja e tij do ta ndihmonte spanjollin të vijonte rritjen. Megjithatë, një transferim i tillë nuk do të konsiderohej si zgjidhje afatgjatë për Barcelonën.
Për Flickun, profili i Van Dijkut do të ishte i përshtatshëm për shkak të karakteristikave dhe përvojës që mbrojtësi sjell në skuadër.
Cubarsi tashmë shihet si një lojtar i gatshëm për të marrë përgjegjësi në mbrojtjen e Barcelonës, por klubi katalunas dëshiron të afrojë një qendërmbrojtës që mund ta plotësojë dhe ta mbështesë në zhvillimin e mëtejshëm.
Vështirësia kryesore në këtë operacion mund të lidhet me pagën e Van Dijkut, i cili vazhdon të jetë një prej futbollistëve më të paguar te Liverpooli.