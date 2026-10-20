Fitorja ndaj Barcelonës, Vitinha tregon se si PSG do të frenojë yllin e ri Yamal

Fitorja ndaj Barcelonës, Vitinha tregon se si PSG do të frenojë yllin e ri Yamal

Mesfushori i Paris Saint-Germain, Vitinha, ka folur hapur për strategjinë e skuadrës franceze për të neutralizuar talentin e Barcelonës, Lamine Yamal, në ndeshjen e ardhshme të Ligës së Kampionëve.

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Portugezi pranoi rrezikun që paraqet lojtari i ri spanjoll, por shtoi se PSG do të gjejë zgjidhje për të kompensuar mungesën e mbrojtësit të lënduar Nuno Mendes.

“Të gjithë e dimë se çfarë mund të bëjë Yamal. Sigurisht që do të donim të kishim Nuno Mendes në fushë, por ai është i dëmtuar,” tha Vitinha gjatë konferencës për shtyp.

“Pavarësisht kësaj, do të jemi gati dhe kushdo që do të luajë në atë pozicion do të jetë i përgatitur plotësisht.”

Ai shtoi se e gjithë skuadra do të angazhohet për të kufizuar ndikimin e Yamal në lojë, duke e mbështetur plotësisht lojtarin që do të zërë vendin e Mendes.

Vitinha theksoi gjithashtu se ndeshja nuk sillet vetëm rreth një lojtari, duke nënvizuar se Barcelona është një kundërshtare e fortë dhe PSG duhet të jetë e vëmendshme ndaj çdo kërcënimi që vjen nga e gjithë skuadra katalanase.

Paris Saint-Germain synon të menaxhojë rrezikun që vjen nga krahu i Yamal me një qasje kolektive, në një takim që pritet të jetë vendimtar në rrugën e tyre në kompeticionin evropian.


Shtuar 20.10.2026 09:09

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