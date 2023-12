Real Madrid do të bëjë ofertë të re për Mbappe – me një afat të caktuar

Real Madridi do të kërkojë të heqë çdo sagë transferimi që përfshin Kylian Mbappe këtë dimër, pasi ata përgatitin një ofertë me një afat të caktuar se kur duhet të përgjigjet.

CFARE NDODHI?

Në një nga historitë më të gjata të dritares së verës 2022, Los Blancos dukej se do të nënshkruante me hajmali e Paris Saint-Germain vetëm që ai të refuzonte ofertën e tyre në orën e 11-të në favor të një qëndrimi të zgjatur në kryeqytetin francez. Mbappe nënshkroi një kontratë e cila fillimisht mendohej të ishte deri në vitin 2025, përpara se të zbulohej se viti i fundit i marrëveshjes ishte fakultativ. Siç qëndron, ai është i lirë të largohet falas nga PSG në verën e vitit 2024, që do të thotë se mund të negociojë me klube të tjera nga 1 janari.

Si rezultat, The Athletic raporton se Real Madridi ka rindezur interesin e tyre për 25-vjeçarin – megjithëse ata planifikojnë t’i qasen situatës në një mënyrë shumë të ndryshme. Për të shmangur fiasko të shumë dritareve më parë, që disa brenda klubit e konsiderojnë si një “tradhti” nga ana e Mbappes, gjigantët spanjollë do të bëjnë një ofertë me një afat të caktuar. Sulmuesi hajmali thuhet se do të ketë kohë për të pranuar deri në mes të janarit, pas së cilës Real thotë se do të pushojë interesimin e tyre. /AlbEu.com/