Raphinha lë në plan të dytë çdo lëvizje, fokusi i tij i vetëm është Botërori

Pavarësisht zërave të shumtë që qarkullojnë për të ardhmen e tij, Raphinha është i përqendruar tërësisht te rikthimi nga dëmtimi, me synimin që të vihet sa më parë në dispozicion të Brazilit për Kupën e Botës 2026.
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Anësori i Barcelonës, 29 vjeç, dëmtoi muskulin e kofshës në fitoren 3-0 të Brazilit kundër Haitit, çka bëri që ai të mungojë në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve.
Ai nuk do të jetë në gjendje të luajë as në sfidën e fazës së 1/16 së finales përballë Japonisë.
Në vend që të udhëtojë bashkë me skuadrën, Raphinha ka qëndruar në qendrën stërvitore të përfaqësueses braziliane në New Jersey, ku po ndjek një program intensiv rehabilitimi.
Futbollisti po kryen tri seanca rikuperimi çdo ditë, ndërsa ekipi mjekësor ruan optimizmin se ai mund të kthehet në fushë në rast se Brazili arrin të sigurojë një vend në çerekfinale.
Ndërkohë, larg fushës, braziliani ka vendosur të injorojë si raportimet që lidhen me jetën e tij personale, ashtu edhe spekulimet për një kalim të mundshëm te Al-Hilal.
Për të, gjithçka mbetet e përqendruar te riaftësimi i plotë dhe te mundësia për të ndihmuar Brazilin në vijimin e turneut.