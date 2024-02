Publikohen detajet e pagës së Mbappes te Real Madridi

Kylian Mbappe tashmë ka nënshkruar me Real Madridi në një kontratë pesëvjeçare me Real Madridin, sipas asaj që raporton MARCA.

Mediumi spanjoll publikojë edhe fitimet që do t’i ketë francezi te Los Blancos, ndërsa Mirror Football ka dalë me një listë të re.

Sipas tyre, 25-vjeçari do të fitojë 15 milionë euro në sezon te klubi spanjoll, duke mos përfshirë bonusin nga fitimin i trofeve, golave, të drejtat e imazhit e të tjera.

Me të nënshkruar kontratën, Mirror bën të ditur se Mbappe do të arkëtojë një bonus 150 milionë euro që do të paguhet për pesë vitet e kontratës.

Duke qenë kështu, sa do të fitojë ylli francez nga Real Madridi për këto pesë vite nga shumat tashmë të publikuara:

45 milionë euro në sezon,

3.7 milionë euro në muaj,

865 mijë euro në javë,

123 mijë euro në ditë,

Pesë mijë euro për orë.