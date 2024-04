Bëhet i kryer transferimi i Mbappes te Los Blancos, Mbappe po kërkon shtëpi në zonën luksoze të Madridit

Vazhdojnë përgatitjet për ardhjen e Kilian Mbappe në Real Madrid verën e ardhshme, si transferim i lirë nga Paris Saint-Germain.

Rrethanat e futbollistit vijojnë të avancojnë detajet në mënyrë që sapo ai të mbërrijë në kryeqytetin e Spanjës, përshtatja e tij të jetë sa më e menjëhershme.

Dhe ndër shumë faktorë është kërkimi i një shtëpie për sulmuesin aktual të PSG-së.

Sipas Mundo Deportivo, ndër zonat që ambienti i lojtarit po shqyrton gjetjen e një shtëpie është zona luksoze e Moralejas, e cila historikisht ishte zona e zgjedhur nga futbollistët për të banuar kur mbërritën në kryeqytetin e Spanjës për të luajtur për ndonjë nga klubet e tyre.

Më vonë, zona e njohur si Finca u shfaq si një tjetër vendbanim.

Mes atyre që jetojnë në La Moraleja është edhe lojtari aktual i Sevillas, Sergio Ramos. Ishte shtëpia e tij gjatë kohës si futbollist i Real Madridit.

Kjo mund të jetë një nga shtëpitë që rrethi i francezit do ta kishin testuar për të jetuar sapo të mbërrinte në Madrid sepse dihet që kjo rezidencë është në shitje.

Nëse kjo zonë ka diçka, është afërsia e saj me qytetin sportiv Valdebebas, terreni stërvitor i Los Blancos. Diçka që nuk ndodh në rastin e Estate që ndodhet në zonën veriperëndimore të Madridit. /Telegrafi/

MD have reported that Kylian Mbappe is house shopping in Madrid. #RealMadrid pic.twitter.com/VrOarfKMSL

— Football España (@footballespana_) April 5, 2024