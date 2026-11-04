Prishtina fiton ndaj Dritës dhe rikthehet në krye

Prishtina fiton ndaj Dritës dhe rikthehet në krye

Prishtina fitoi 2:1 ndaj Dritës të mërkurën në Gjilan, në ndeshjen e mbetur të xhiros së dytë të Superligës së Kosovës në futboll. Kjo ishte humbja e parë e Dritës pas katër fitoreve radhazi.

Tri pikët e ngjitën Prishtinën në vendin e parë me 29 pikë. Malisheva renditet pas saj me 27 pikë, ndërsa Drita është e treta me 23.

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Blend Baftiu i dha epërsinë Prishtinës në minutën e shtatë. Blerim Krasniqi barazoi për Dritën në minutën e 19-të, përpara se Ardian Hasani të shënonte golin e fitores në minutën e 59-të.

Prishtina mori kështu një fitore ndaj skuadrës që e kishte mposhtur 3;0 para dhjetë ditësh, në kuadër të xhiros së 11-të.

Në xhiron e 13-të, që zhvillohet këtë vikend, Prishtina do të luajë si mysafire ndaj Vushtrrisë, kurse Drita do të përballet me Drenicën në Skenderaj.


Shtuar 4.11.2026 15:01

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