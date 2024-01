Një lojtar i Real Madridit thuhet se e ka bindur Alphonso Davies të kalojë në Bernabeu

Vera e ardhshme premton të jetë një nga më emocionueset në futbollin botëror dhe një nga telenovelat më të pritura mund të përfshijë mbrojtësin e majtë të talentuar Alphonso Davies.

Interesimi i Real Madridit për lojtarin kanadez ka qenë një temë e përsëritur në lajmet sportive muajt e fundit, duke sugjeruar se bardhezinjtë mund të jenë të gatshëm të bëjnë përpjekje për ta nënshkruar atë.

Davies, me kontratë deri në vitin 2025 me Bayern Munich, aktualisht është në mes të bisedimeve me klubin bavarez për një rinovim të mundshëm. Megjithatë, sipas gazetarit të Bild dhe ekspertit të transferimeve për klubin gjerman, Christian Falk, këto negociata nuk po ecin në mënyrë të favorshme.

Falk zbulon se bisedimet me Davies janë në një ngërç, pavarësisht se ka pasur një marrëveshje verbale verën e kaluar për një pagë vjetore prej 12 milionë euro. Largimi i Hasan Salihamizhic, i cili menaxhoi marrëveshjen, i ka komplikuar më tej gjërat.

Ajo që e bën situatën edhe më intriguese është ndërhyrja e David Alaba, ish-bashkëlojtarit të Davies në Bayern Munich. Sipas Falk, austriaku dhe kanadezi mbajnë një miqësi të ngushtë dhe lojtari i Los Blancos po përdor ndikimin e tij për të bindur të riun kanadez se Real Madridi është një destinacion tërheqës. Alaba nuk i kursen lavdërimet e tij për klubin spanjoll dhe, pa dyshim, ka vënë në pah madhështinë e tyre.

Për më tepër, Alaba ka vënë në dukje gjithashtu aftësinë e Real Madridit për të ofruar një pagë të konsiderueshme, e cila mund të jetë një faktor vendimtar në transferimin e mundshëm të Davies. Në këtë kuptim, Falk pohon se skuadra spanjolle ka mundësi solide për të marrë mbrojtësin e majtë premtues. /Telegrafi/