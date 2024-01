Plani B i Real Madridit nëse nuk arrijnë të nënshkruajnë me Alphonso Davies

Në një kthesë të papritur në tregun e transferimeve, Real Madridi i ka vënë sytë mbrojtësit të Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo si një alternativë ndaj objektivit të tyre kryesor, Alphonso Davies, sipas raportimeve nga Diario Sport. Interesimi i klubit madrilen për të forcuar pozicionin e mbrojtësit të majtë është intensifikuar dhe Grimaldo është kthyer në një opsion tërheqës për Merengët.

Rritja e Grimaldos në Bundesligë ka qenë meteorike që nga ardhja e tij në Bayer Leverkusen në sezonin 2023/24, pas përfundimit të kontratës me Benfikën. Pavarësisht periudhës së tij të suksesshme në klubin portugez, gjigantët evropianë nuk treguan interes të konsiderueshëm për nënshkrimin e tij, duke lejuar Bayer Leverkusen të sigurojë shërbimet e tij.

Mbrojtësi 28-vjeçar ka luajtur një rol kyç në ngritjen e klubit në Bundesligë, duke kontribuar me 19 gola në 26 paraqitje këtë sezon.

Edhe pse Grimaldo kohët e fundit është lidhur me ish-klubin e tij Barcelonën, Real Madridi është shfaqur si një kërkues serioz. Me Ferland Mendyn që përballet me probleme fizike dhe Fran Garcia i konsideruar kryesisht si një opsion rezervë, Merengues po kërkojnë të forcojnë krahun e tyre të majtë. Edhe pse Alphonso Davies mbetet objektivi kryesor, Grimaldo përfaqëson një opsion solid dhe me përvojë në La Liga.

Situata e Grimaldos te Bayer Leverkusen ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve elitare dhe Real Madridi po kërkon të përfitojë nga rasti për të forcuar mbrojtjen. Edhe pse konkurrenca për mbrojtësin spanjoll do të jetë intensive, Real Madrid është i gatshëm të eksplorojë të gjitha opsionet në tregun e transferimeve të verës për të siguruar pjesën kryesore për të përmirësuar skuadrën e tyre për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/