Nënshkrimi prioritet i Leny Yoro për Real Madridin, çështje kohe dhe durimi

Duke pasur parasysh faktin se Nacho Fernandez (34 vjeç), David Alaba (31 vjeç) dhe Antonio Rudiger (31 vjeç) nuk po bëhen më të rinj, Real Madridi tani është në kërkim për të nënshkruar me një qendërmbrojtës të ri afatgjatë, dhe ata tashmë kanë identifikuan objektivin e tyre kryesor: Leny Yoro i Lille.

Pavarësisht se është vetëm 18 vjeç, Yoro e ka vendosur veten si titullar i rregullt për skuadrën e Ligue 1 gjatë 12 muajve të fundit.

Gjatë kësaj periudhe, francezi ka marrë komente pozitive dhe është krahasuar me ish-yllin e Los Blancos, Raphael Varane.

Paris Saint-Germain ka treguar interes të fortë për Yoro gjatë muajve të fundit, por sipas gazetës Marca, dëshira e lojtarit është të luajë për Real Madridin, ku do t’i bashkohej lojtarëve të tjerë francezë Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga dhe Ferland Mendy (gjithashtu me gjasë Kylian Mbappe).

Për më tepër, drejtuesit e klubit po përgatiten të bëjnë lëvizjen e tyre, por jo tani, pasi çmimi i kërkuar i Lille është astronomik.

Marrëveshja aktuale e Yoro me Lille skadon në vitin 2025, kështu që ai mund të jetë i disponueshëm për një marrëveshje me çmim të ulët këtë verë, megjithëse Real Madrid gjithashtu mund të presë për ta marrë atë në një transferim të lirë, me kusht që kjo të jetë një mundësi.

Pavarësisht kësaj, ka besim në rritje se ata do të jenë në gjendje të kapin adoleshentin në vitet e ardhshme. /Telegrafi/