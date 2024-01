Në kërkim të një mesfushori, Juventus pas “shkatërruesit” anglez

Me mungesat e mëdha që ka në mesfushës, skuadra e Juventus është hedhur seriozisht në sulm këtë merkato dimrit, për të afruar minimalja 1 lojtar të ri, në këtë repart, ku objektivi i parë ishte argjentinasi i Atletico Madrid, Rodrigo de Paul, mirëpo pas refuzimit të “Los Colchoneros”, “Zonja e Vjetër” është hedhur në sulm për një tjetër lojtar.

Sipas raportimeve më të fundit të mediave italiane, rekordmenët e Italisë janë të interesuar dhe kanë nisur negociatat, me “Qytetarët” e Manchester City, për mesfushorin anglez, Kalvin Phillips, me 28-vjeçarin, i cili pavarësisht se u transferua me shumë bujë në “Etihad”, nuk arriti kurrë të behëj pjesë e ekipit titullar, të teknikut Pep Guardiola.

Vetë anglezi kërkon më shumë minuta në pjesën e mbetur të sezonit, për të patur mundësinë e pjesëmarrjes, në Kampionatin Evropian të futbollit, Euro 2024, që zhvillohet verën e ardhshme dhe për këtë arsye kërkon me ngulm kalimin te një ekip të ri, ku përveç Juventus kërkohet me ngulm edhe nga skuadra e Newcastle. /abcnews.al