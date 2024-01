Ndodhet në katin e 47 dhe ka sipërfaqe 4400 metër katrorë, shihni apartamentin ku jeton Lionel Messi

Lionel Messi i dha fund të luajturit në futbollin europian. 36-vjeçari firmosi me Inter Miami-n si lojtar i lirë, ku po shkëlqen me paraqitjet e tij. 7 herë fituesi i Topit të Artë ka shënuar 7 gola në 4 paraqitje, duke u treguar tifozëve amerikanë përse cilësohet si një nga më të mirët e historisë. Por transferimi në anën tjetër të Atlantikut duket se është planifikuer edhe më parë nga Mesi.

Argjentinasi bleu një apartament buzë oqeanit në vitin 2020 për shifrën e 9 milionë dollarëve. Apartament që tashmë është kthyer në vendbanimin e tij të përditshëm. Banesa në fjalë ndodhet në katin e 47 të Porsche Desihn Tower dhe ka një sipërfaqe prej 4400 metrash katrorë. Ajo përbëhet nga 6 tualete dhe 6 dhoma gjumi, një kuzhinë moderne, si dhe ka një tarracë mjat të madhe. /Sport Ekspres/

Lionel Messi purchased an apartment in the Porsche Design Tower in Miami during 2020, at a cost of $9 million.😍💓🖤👑🇦🇷 pic.twitter.com/tWI6focx36

— Albiceleste News 🏆 (@AlbicelesteNews) June 9, 2023