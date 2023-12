Ndeshja e Luton-it do të riluhet e plotë pas rënies së Lockyer në fushë

Ndeshja e Lutonit në Premier League me Bournemouth do të riluhet plotësisht pasi ndeshja fillestare u braktis pas kolapsit të Tom Lockyer.

CFARE NDODHI?

Kapiteni i Luton u largua nga topi dhe kërkoi ndihmë të menjëhershme mjekësore në stadiumin Vitality – më vonë u zbulua se ai pësoi arrest kardiak. Me largimin e lojtarëve nga të dyja palët nga fusha, u mor vendimi për të braktisur garën me 65 minuta në orar.

Ndeshja në fjalë ishte e lidhur me rezultatin 1-1 kur u bë thirrja për të mos vazhduar – me lojtarët, trajnerët dhe tifozët që i ofruan urimet e tyre më të mira Lockyer-it pasi ai u dërgua në spital në gjendje “të qëndrueshme”. Arbitri Simon Hooper e ndërpreu ndeshjen, shkruan AlbEu.com.

A E DINI?

Rregulli L15 i Premier League dikton që çdo lojë e braktisur me pëlqimin e zyrtarëve të ndeshjes do të riluhet plotësisht – në vend që të fillojë aty ku u ndal ndeshja e mëparshme – me një datë të re dhe orën e fillimit të caktuar për t’u rregulluar, siç raportohet nga Daily Mail.

Kjo është hera e dytë në hapësirën e 12 muajve që Lockyer shembet në fushë, me 29-vjeçarin ndërkombëtar të Uellsit që i nënshtrohet një operacioni në zemër pasi u shtyp në terren gjatë fitores finale të Luton’s në play-off kundër Coventry. /AlbEu.com/