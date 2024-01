Ndeshja e fundit e Kloppit për Liverpoolin: Çmenduri se sa kanë shkuar çmimet e biletave në Anfield

Tifozët e Liverpoolit thuhet se do të duhet të paguajnë 30,000 euro për t’u ulur menjëherë pas Jurgen Klopp për ndeshjen e tij të fundit në Anfield. 56-vjeçari befasoi botën e futbollit të premten kur njoftoi se do të largohej nga Reds në fund të sezonit pas nëntë vitesh në krye të ekipit.

Klopp do të menaxhojë Liverpoolin në Anfield për herë të fundit kur ata do të përballen me Wolves në ditën e fundit të sezonit të Ligës Premier në maj. Disa bileta për ndeshjen po rishiten në faqet e internetit të tregut të zi për deri në 20,000 euro, sipas The Mirror me TVSH-në dhe ndryshimet e shërbimit duke e rritur faturën në 30,000 euro.

Vendet në fjalë janë në Bllokun L5 në pjesën e përparme të tribunës kryesore në Anfield, të cilat janë të vendosura menjëherë pas bankinës së Liverpoolit. Ato zakonisht shiten nga Reds me vlerë nominale prej vetëm 80 euro, që do të thotë se uebfaqja e rishitjes do të bankojë një fitim prej më shumë se 40,000 për qind për çdo biletë.

Biletat në zona të tjera të stadiumit janë renditur për më shumë se 2,500 euro përpara TVSH-së, tarifat e rezervimit dhe tarifat e shërbimit janë marrë parasysh. Kjo do të thotë që mbajtësit e biletave jo-sezonale do të detyrohen të shpenzojnë një shumë të çmendur parash për të parë Liverpoolin duke luajtur ndeshjen e fundit në shtëpi nën drejtimin e Klopp.

Tifozët e Liverpoolit do të jenë të dëshpëruar për t’i dhënë lamtumirën menaxherit të tyre gjerman, i cili ka qenë në Anfield që nga viti 2015, por do të largohet gjatë verës. Ai shpjegoi të premten se nuk ka më energji për t’iu kushtuar rolit pas gati një dekade në krye, duke përshkruar planin e tij për të marrë një vit pushim përpara se të bëjë lëvizjen e tij të radhës. /Telegrafi/