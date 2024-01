Ministria e Financave e Francës kontrollohet nga autoritetet për një skandal rreth transferimit më të madh në historinë e futbollit

Në vitin 2017, futbollisti brazilian Neymar Jr bëri një transferim nga Barcelona te Paris Saint Germain për 222 milionë euro, që është ende një kompensim rekord në historinë e futbollit.

Megjithatë, hetimet për këtë transferim vazhdojnë edhe sot, ndërsa mediat nga Franca raportojnë se Ministria e Financave e Francës është kontrolluar në fillim të javës për një skandal të mundshëm të madh.

Transferimi ishte i diskutueshëm që në fillim, me disa që akuzuan PSG-në për përdorimin e ndihmës shtetërore për të përballuar pagën e Neymarit. Qeveria franceze i mohoi këto akuza, por hetimi vazhdoi.

Kontrolli i ministrisë u krye nga Zyra e Përgjithshme për Ndalimin e Korrupsionit dhe Mashtrimit Tatimor në Francë dhe zyrtarët e saj kërkuan prova të detajeve të diskutueshme të transferimit dhe përfshirjes së shtetit.

Kërkimet thuhet se u përqendruan në pretendimet se PSG mori lehtësime tatimore nga qeveria franceze për të financuar transferimin e Neymar. Dyshohet edhe për evazion fiskal.

Kujtojmë se Neymar u largua nga PSG në verën e vitit 2023 pasi u transferua në klubin nga Superliga e Arabisë Saudite, Al-Hilal.

Atje, ai luajti vetëm tre ndeshje në kampionatin e Arabisë Saudite para se të pësonte një dëmtim nga i cili është ende duke u rikuperuar. Por kjo nuk e pengon që të organizojë festa të ndryshme luksoze dhe të kalojë çmendurisht. /Telegrafi/

