Mesazhi që vjen nga Real Madridi pasi shorti i vendosi ata ndaj kampionit në fuqi Manchester City

Sot (e premte) në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për fazën çerekfinale të Ligës së Kampionëve, aty ku si çdo vit edhe kësaj radhe befasitë nuk munguan.

Ndeshja më e fortë e kësaj faze padyshim pritet të jetë ajo mes 14 herë kampionit të kësaj gare Real Madridit dhe kampionit në fuqi Manchester City.

Në klubin madrilen kishin preferuar që të përballeshin me një rival tjetër, por ata e dinë se nëse duantë fitojnë Ligën e Kampionëve, duhet të jenë në gjendje të mposhtin çdo kundërshtar, raporton mediumi spanjoll Defensa Central.

“Është më e keqja që mund të na ndodhë, por kështu rritemi si ekip”, ka qenë mesazhi i transmetuar nga dhoma e zhveshjes së Real Madridit pas shortit. Ata e konsiderojnë këtë ndeshje si një finale të hershme me dy përballje.

Në përballje të tilla si kjo është e vështirë të gjesh një favorit të qartë sepse të dy ekipet kanë në përbërje futbollistë të nivelit shumë të lartë. Man City, duke qenë kampion në fuqi i Ligës së Kampionëve ka një avantazh të lehtë.

Megjithatë, duhet të merret parasysh konteksti i dy skuadrave. Manchester City është ende ‘gjallë’ në FA Cup, dhe duhet të konkurrojë në Ligën Premier me Arsenalin dhe Liverpoolin, të cilët janë vetëm 1 pikë përpara tyre.

Real Madridi nga ana tjetër, ka krijuar një epërsi të konsiderueshme në La Liga me shtatë pikë ndaj vendit të dytë dhe tetë pikë larg vendit të tretë. Prandaj, ata do të mbërrinin në këtë sfidë më të relaksuar dhe me më pak presion se Manchester City.

Ky faktor është diçka që i jep më shumë besim Real Madridit . Ndryshe nga viti i kaluar, Carlo Ancelotti nuk do të përdorë Kroos dhe Modric në mesfushë, por do të vendosë më shumë muskuj, ashtu siç po bën këtë sezon. /Telegrafi/