Gabriel Jesus: Nuk mund t’i ndalosh përmbysjet e Real Madrid

Manchester City mirëpret Real Madridin në stadiumin Etihad të martën mbrëma për ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.

Një lojtar që do të kërkojë të ketë një ndikim vendimtar është Gabriel Jesus, dhe sulmuesi brazilian u ul me “MARCA-n” përpara ndeshjes së parë për të dhënë një intervistë.

Si do e ndaloni një Real Madrid që ka përmbysur rezultatin e Chelsea dhe të PSG?

Ju nuk mund ta ndaloni këtë. Real Madridi, jo vetëm klubi, por edhe pothuajse të gjithë lojtarët e tyre, kanë shumë përvojë në fazat e eliminimit të Champions League. Dhe kjo është e rëndësishme, natyrisht. Por ne gjithashtu besojmë në veten tonë. Vitin e kaluar arritëm në finale dhe për fat të keq humbëm, por arritëm atje.

Në vitin 2020 ju hytë në Bernabeu, shënuat dhe u përjashtuat Sergio Ramos.

Ishte shumë e vështirë dhe e tensionuar, si gjithmonë kur luani në Bernabeu kundër Real Madridit. Ne fituam, por ata mund të kishin fituar gjithashtu. Isha i lumtur të ndihmoja ekipin tim, por tani do të jetë ndryshe, me lojtarët e tjerë. Do të luajë Vinicius Junior, i cili luante atëherë, por tani është shumë më i pjekur. Ai është i njëjti lojtar, por tani është më i pjekur. Unë jam një fans i madh i tij, shpresoj që ai të vazhdojë të bëhet gjithnjë e më i mirë në të ardhmen. I uroj fat, por jo kundër meje!

Çfarë mendonit kur Vinicius po merrte kaq shumë kritika?

Është e vështirë sepse arrin si lojtar i ri në një klub të përmasave të Real Madridit, luan, ke mundësi dhe nuk shkon mirë për shkak të mungesës së përvojës, pjekurisë. Kritika vjen dhe shkon. Jam i lumtur për të, për cilësinë që ka. Të gjithë e dinin se ai ishte aq i mirë sa ky. Futbolli është i tillë, me nivele të larta dhe të ulëta. Shpresoj që ai ta mbajë këtë nivel për të qenë i lumtur në futbollin e tij.

Si është marrëdhënia juaj me lojtarët e tjerë të Real Madridit nga Brazili?

Unë kam një marrëdhënie të shkëlqyer me të gjithë ata. Unë i mbështes të gjithë ata. Si brazilianë jemi të tillë, më pak kur luajmë me njëri-tjetrin, pasi është ndryshe dhe secili duhet të mbrojë atë që është e tyre. Më pëlqejnë shumë. Nuk kam shumë kontakte me Marcelon, sepse hera e fundit që kam folur me të ka qenë në kombëtare. Me të tjerët i mbaj kontaktet sepse ata luajnë për Brazilin dhe shihemi atje./ h.ll/albeu.com