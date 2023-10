Mega stadiumi i Marokut mund të “rrëmbejë” finalen e botërorit 2030 nga Madridi

Maroku ka konfirmuar se do të ndërtojë një “mega stadium” në Benslimane , afër Casablanca, për Kupën e Botës 2030, të cilin kombi i Afrikës së Veriut do ta presë sëbashku me Spanjën dhe Portugalinë. Jo vetëm kaq, por edhe plani i federatës është të marrë vendin ku do të zhvillohet finalja , për të cilën stadiumi Santiago Bernabeu është kandidati kryesor për të zhvilluar finalen e botërorit.

Cilat kritere duhet të plotësojnë vendet e finaleve të Kupës së Botës?

Edhe pse bashkë-pritësit e Kupës së Botës 2030 janë dakord që finalja të luhet në Spanjë, Maroku nuk ka hequr dorë nga shpresa për t’i bindur ata për të kundërtën. Kriteret e vetme që stadiumet duhet të plotësojnë për të pritur një finale të Kupës së Botës është një kapacitet prej më shumë se 80,000 , që është rasti për Bernabéu, Camp Nou dhe vendin e ri ende të paemërtuar pranë Casablanca.

Përveç stadiumit të ri, propozimi i Marokut për Kupën e Botës përfshin rinovimin e pesë vendeve të tjera të cilat tashmë janë përzgjedhur për të pritur ndeshjet, në Tangier, Rabat, Agadir, Marrakech dhe Fez. Të gjitha duhet të përmirësohen në kohë për Kupën e Kombeve të Afrikës së lartpërmendur.

Planet e projektimit për stadiumin maroken është të ketë një kapacitet me 113,000 tifozë./albeu.com