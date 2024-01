“Më duhet të largohem”, Mbappe flet për të ardhmen mes lidhjeve me Real Madridin

E ardhmja e Kylian Mbappe ka qenë subjekt i spekulimeve intensive gjatë sezonit 2023-24. Kjo vetëm do të rritet më tej tani që ai është në gjendje të nënshkruajë një marrëveshje para-kontrate me një klub tjetër, duke pasur parasysh se ai ka më pak se gjashtë muaj në marrëveshjen e tij me Paris Saint-Germain.

Mbappe është shprehur ngushtë për të ardhmen e tij deri më tani, gjë që e ka mërzitur Real Madridin.

Ata duan që një marrëveshje të mbyllet sa më shpejt që të jetë e mundur, e cila do të eliminonte mundësinë e përsëritjes së telenovelës së 2022-tës.

Tani për tani, e ardhmja e Mbappe është sigurisht në ajër. Së fundmi ai foli për këtë çështje në GQ, megjithëse në lidhje me mundësinë e largimit nga Evropa, gjë që mund të ndodhë më vonë.

“Shumë lojtarë të mëdhenj që kanë shënuar historinë e futbollit janë larguar nga Evropa këtë verë dhe ne po hyjmë në një epokë të re. Është pjesë e ciklit të këtij sporti dhe në një moment do të më duhet të largohem edhe unë”.

“Nuk jam i shqetësuar për këto ndryshime. Unë jam duke menduar vetëm për të vazhduar karrierën time dhe për të ecur në rrugën time”, ka thënë Mbappe.

Mbetet për t’u parë nëse Mbappe përfundimisht do t’i bashkohet Real Madridit këtë verë. Megjithatë, ka një orë që çështja po zgjidhet dhe sigurisht që nuk do të ketë shumë kohë për të. /Telegrafi/

