Mbappe vendos të largohet nga PSG, por klubit të ri i kërkon një bonus të çmendur nënshkrimi

Sulmuesi Kylian Mbappe thuhet se ka marrë vendim të largohet përfundimisht nga Paris Saint-Germain, por nënshkrimi i tij nuk do të jetë aspak i lehtë në aspektin financiar për klubin e tij të ri.

Sipas mediumeve Bild dhe El Chiringuito, Mbappe ka marrë vendimin të largohet nga PSG në fund të sezonit, kur t’i skadojë kontrata.

Megjithatë, francezi po kërkon një bonus të çmendur nënshkrimi prej 125 milionë euro për t’iu bashkuar Real Madridit kur kontrata e tij të përfundojë në qershor.

Nëse Mbappe largohet nga PSG në qershor, ai do ta bëjë këtë si një lojtar i lirë me Real Madridin që nuk është i detyruar të paguajë asnjë tarifë transferimi.

Megjithatë, bonusi i hyrjes do të jetë më i madhi i paguar ndonjëherë për një lojtar që arrin në një transferim falas në historinë e futbollit nëse Florentino Perez pajtohet me të.

Kërkesat për paga të Mbappe janë gjithashtu të vështira kur krahasohen me atë që fitojnë lojtarët e tjerë të Real Madridit aktualisht.

Toni Kroos fituesi më i mirë i Real Madridit fiton më pak se 15 milionë euro neto në sezon. Mbappe po kërkon më shumë se trefishin e kësaj, gjë që nuk është në lartësinë e pagës së tij aktuale në PSG.

Real Madridi ndoshta e kupton që 25-vjeçari do t’i kushtojë një “mal me para” edhe nëse e marrin atë si lojtar të lirë. Kështu, kushtet ekonomike të marrëveshjes do të studiohen me kujdes përpara se të shtypet butoni jeshil.

Mbappe është një nga sulmuesit më produktiv në Evropë duke shënuar mbi 318 gola në karrierën e tij deri më tani. /Telegrafi/