Mbrojtësi arab sërish në qendër të vëmendjes, gjest të shëmtuar ndaj Heung-min Son

Mbrojtësi problematik saudit Ali Al-Bulayhi u vu sërish në qendër të vëmendjes për shkak të incidenteve në fushë dhe këtë herë ‘viktima’ e tij ishte Heung-min Son.

Ditën e djeshme, Arabia Saudite dhe Koreja e Jugut u takuan në fazën e 16-të të Kupës së Azisë dhe gjatë takimit, 34-vjeçari Al-Bulayhi pati konflikt vazhdimisht me Son, por në një moment e teproi dhe vendosi të sulmojnë fizikisht kapitenin e Koresë së Jugut.

Al-Bulayhi fillimisht e largoi Son nga qetësia e plotë, i cili mbeti i mahnitur dhe vetëm qeshi, dhe kjo e acaroi më tej Al-Bulayhi, i cili më pas e kapi yllin aziatik përpara për flokë.

Ajo që është veçanërisht interesante është se gjyqtari uzbek Ilgiz Tantashev nuk e ndëshkoi Al-Bulayhi me karton të verdhë për këtë sjellje të keqe.

Kjo nuk është hera e parë që Al-Bulayhi pa nevojë u shkakton probleme yjeve të mëdhenj të futbollit.

Në Botëror, gjatë ndeshjes kundër Argjentinës, ai u përplas me Lionel Messin, ndërsa së fundmi në ligën saudite, në duelin e tij mes Al-Hilal dhe Al-Nassr-it, iu kap edhe portugezit Cristiano Ronaldos.

Nëse jo me cilësi, Al-Bulayhi po arrin që me konflikte të përmendet në mediat më të mëdha botërore, pasi ka gjetur metodën për të bërë famë duke shfrytëzuar duelet me super yjet e futbollit. /Telegrafi/