Mbappe, Thiago dhe agjentët e lirë më të mirë të vitit 2024

Kapiteni i Francës padyshim do të dominojë titujt e lajmeve, por një mori emrash të mëdhenj mund të bëjnë marrëveshje me agjentët e lirë këtë dimër.

Është koha e negociatave.

Dritarja e transferimeve të janarit është padyshim një kohë qesharake në futboll. Marrëveshjet e mëdha priren të mbarojnë dhe me sezonin e Ligës Pro Saudite tashmë në lëvizje të plotë, nuk ka gjasa që të ketë ndonjë sipërmarrje të madhe në Lindjen e Mesme në 30 ditët e ardhshme.

Në vend të kësaj, shpesh është një muaj i mbushur me spekulime, veçanërisht rreth atyre pak emrave të mëdhenj që mund ta gjejnë veten jashtë kontratës gjatë verës. Shumica e lojtarëve, sigurisht, mbyllin marrëveshje të reja përpara se të vijë ajo kohë; nëse janë mjaftueshëm të mirë, klubet e tyre prindërore do të duan t’i mbajnë pranë, ose të paktën të bëjnë diçka për të siguruar që ata të mos largohen falas.

Këtë dimër, diskutimi me siguri do të rrethojë edhe një herë të ardhmen e Kylian Mbappe. Biseda, në fakt, tashmë ka filluar. Real Madridi supozohet se është në kërkim të francezit edhe një herë, ndërsa PSG me siguri do të hezitojë ta shesë. Sido që të jetë, është një për t’u parë.

Kylian Mbappe (PSG)

Thiago Alcantara (Liverpool)

Adrien Rabiot (Juventus)

Rafa (Benfica)

Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Raphael Varane (Manchester United)

Jorginho (Arsenal)

Angel Di Maria (Benfica)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Wilfred Ndidi (Leicester)

Guido Rodriguez (Real Betis)

Valentin Barco (Boca Juniors)

Anthony Martial (Man Utd)

