Mbappe duket se do të largohet nga PSG – cilat klube të Premier Ligës mund të rivalizojnë Real Madridin për të këtë verë?

Saga e transferimeve të Kylian Mbappé vazhdon të zhurmojë. Për tre vitet e fundit, francezët e talentuar, të vlerësuar në 180 milionë euro (më së shumti në futbollin botëror) janë lidhur shumë me një kalim te Real Madrid, por pavarësisht se ndonjëherë duket të jetë i sigurt, telenovela rreth të ardhmes së tij vazhdon. për të kaluar nga një histori në tjetrën, dhe në fund të fundit ai është ende një lojtar i PSG-së, por me vetëm gjashtë muaj të mbetur nga kontrata e tij me parisienët. Dhe këtë javë, agjenti i Mbappes konfirmoi se ende asgjë nuk është vendosur për të ardhmen e tij.

Reprezentuesi francez kaloi pjesën më të madhe të verës në një përplasje meksikane me klubin e tij, pas konfirmimit se ai nuk do të nënshkruajë një zgjatje të marrëveshjes së tij aktuale. Megjithatë, paraqitjet e tij këtë sezon për klubin kanë qenë ende të cilësisë më të lartë. Mbappé ka shënuar 24 gola në 22 ndeshje në Ligue 1 dhe Champions League këtë sezon dhe është golashënuesi rekord i PSG-së. Ai gjithashtu ka gjashtë gola dhe pesë asistime në katër ndeshjet e tij të fundit për kombin e tij Francë. Ekipet janë në gjendje të bien dakord për një marrëveshje parakontrate me superyllin nga ky janar e tutje.

Interesimi afatgjatë i Real Madridit për Mbappe

Siç u përmend më lart, interesi i Real Madridit për Mbappé ka shtrirë ndër vite dhe është bërë një nga ndjekjet më të gjata të një lojtari në historinë e lojës. Kishte një periudhë që dukej se Mbappé ishte i destinuar të ishte superylli i radhës në Bernabeu dhe se klubi do të thyente bankën dhe do t’u paguante francezëve çfarëdo që të donte për ta bërë këtë lëvizje. Megjithatë, strategjia e transferimeve të Real Madridit ka evoluar vitet e fundit, pasi ata kërkojnë talente më të rinj më të uritur si Vinicius Junior, Rodrygo ose Endrick, me vështirësinë për të konkurruar financiarisht me klubet e pasura të Premier League si Manchester City për yjet më të mirë në rritje. /AlbEu.com/

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé’s camp statement.

“There’s NO agreement on Kylian future. There have been no discussions about his future”.

“No type of influence could dictate the timing of Kylian's discussions, reflections, decisions”.@rmcsport @fabricehawkins 📥 pic.twitter.com/5hhweuxT9M

