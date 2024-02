Tri kërkesat e Mbappes për të nënshkruar me Real Madridin

E ardhmja e Kylian Mbappe në botën e futbollit është në buzët e të gjithëve. Sulmuesi francez, kontrata e të cilit me Paris Saint-Germain skadon në fund të këtij sezoni, e ka bërë të qartë se ndalesa e tij e ardhshme do të jetë sipas kushteve të tij.

Sipas disa burimeve, destinacioni më i mundshëm për sulmuesin duket të jetë Real Madridi, por kërkesat e bëra nga lojtari mund të testojnë edhe një nga klubet më të pasura dhe më të fuqishme në botë.

Së pari, siç thekson Cadena SER, aspekti më i spikatur i kërkesave të Mbappes është paga e tij. Lojtari ka treguar se synon të fitojë shifrën mahnitëse prej 50 milionë euro bruto në sezon. Kjo kërkesë padyshim që e vendos Mbappen në elitën e futbollistëve më të paguar në planet, duke nënvizuar besimin e tij në vlerën e tij në treg.

Krahas pagës, Mbappe kërkon edhe një bonus transferimi jashtëzakonisht të lartë, që arrin në 150 milionë euro. Kjo kërkesë justifikohet me faktin se ai do të mbërrinte në klubin e ri si lojtar i lirë, që do të thotë se klubi nuk do të duhej të paguante transferim te PSG. Kjo kërkesë, edhe pse e paprecedentë në përmasat e saj, pasqyron pozicionin e privilegjuar që Mbappe ka arritur të vendosë në botën e futbollit.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, Mbappe ka shprehur interes edhe për një sërë bonusesh, veçanërisht të fokusuara në shfrytëzimin e imazhit të tij. Kjo sugjeron që lojtari po kërkon jo vetëm një kontratë fitimprurëse, por edhe mundësi për të maksimizuar të ardhurat e tij jashtë fushës.

Ai ende nuk ka nënshkruar për asnjë klub. Edhe pse ende nuk është arritur një marrëveshje zyrtare, Real Madridi përflitet se është shumë afër mbylljes së marrëveshjes me Mbappen.

Megjithatë, kërkesat e sulmuesit të ri mund të përbëjnë një sfidë të rëndësishme edhe për një klub me burimet financiare të Real Madridit. /Telegrafi/