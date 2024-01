Marrëveshja sekrete me PSG dhe 80 milionë eurot që do të humbasë Mbappe nëse largohet

Fokusi i merkatos vazhdon të jetë tek Kylian Mbappe pasi që nga dita e parë e vitit, superylli francez ka të drejtë të negociojë me cilindo klub që dëshiron pasi kontrata e tij ekzistuese me Paris Saint-Germain skadon verën e ardhshme.

Ylli 25-vjeçar ka folur mbrëmjen e së mërkurës për mediat franceze dhe ka deklaruar se për momentin nuk ka vendosur asgjë, pasi foli edhe për një marrëveshje mes tij dhe Nasser Al Khelaifi.

Një marrëveshje e cila tanimë është zbuluar. Siç thekson gazetari Ben Jacobs, të dyja palët kanë bashkuar duart kur bëhet fjalë për bonuset e besnikërisë.

Në rast se Mbappe vendos të largohet nga Parisi, atëherë francezi do të lërë bonuset, duke humbur në thelb një shumë afër 80 milionë euro. Nga ana tjetër, në rast se Bape vendos të rinovojë, atëherë normalisht do të marrë bonuset e tij. /abcnews.al

Exclusive: Kylian Mbappe has agreed to forgo €70-80m if he leaves PSG on a free. Agreement is variable and complicated. Not as simple as just discounting his loyalty bonus, although an instalment has already been waived. If Mbappe stays he'll be entitled to this back.🇫🇷 pic.twitter.com/bjX7Rok1JC

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 4, 2024