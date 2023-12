Manchester United sjell rekordin e makthit pas humbjes ndaj Forestit

Manchester United do të jetë i lumtur që do të goditet për vitin 2023, pasi ata kurorëzojnë një nga paraqitjet e tyre më të këqija të vitit kalendarik me humbjen në Nottingham Forest.

CFARE NDODHI?

Pas humbjes së tyre në City Ground, numri i humbjeve të United arriti në 21 dhe kështu u bë viti i tyre i katërt më i keq në histori. Për Opta, vetëm në 1930 (28), 1972 (25) dhe 1921 (24) kanë pësuar më shumë humbje në një vit të vetëm kalendarik. Mjerimi shtohet më tej kur arsyet për optimizëm zbehen nga forma e dobët e ligës. Djajtë e Kuq kanë humbur po aq ndeshje (9) këtë sezon në Premier League sa edhe të fundit – fillimi i tyre më i keq që nga 1989-90.

Pavarësisht një rikthimi të vonë kundër Aston Villa në mesjavë, United nuk ishte në gjendje të ndërtonte ndonjë moment pas udhëtimeve të tyre në Nottingham. United ishte i dobët gjatë gjithë lojës dhe shënoi vetëm me një dhuratë nga Matt Turner i Forest. /AlbEu.com/