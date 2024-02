Man City kompleton blerjen e parë për sezonin e ardhshëm, nënshkruan me yllin e Gironës

Manchester City tashmë ka kompletuar blerjen e tyre të parë për afatin kalimtar të verës.

Sipas Fabrizio Romanos, City ka arritur një marrëveshje për transferimin e sulmuesit brazilian, Savio, nga klubi francez Troyes, një pjesëtar i City Football Group (CFG).

19-vjeçari momentalisht është duke luajtur tek Girona në formë huazimi deri në fund të sezonit, me ekipin spanjoll që po ashtu është pjesë e CFG.

Sipas Romanos, dokumentet do të nënshkruhen gjatë ditëve në vijim pasi City mposhti garën e ashpër nga klubet gjermane dhe ato angleze.

Savio ka impresionuar shefat e Cityt që prej se u bë pjesë e Gironës verën e kaluar, duke shënuar pesë gola dhe duke asistuar në shtatë të tjerë në 23 paraqitje në La Liga këtë sezon.

Savio iu bashkua Troyesit nga ekipi brazilian Atletico Mineiro si një 18-vjeçar në verën e vitit 2022, me klubin francez që pagoi një shifër rekord prej 6.5 milionë eurosh.

Sulmuesi nuk ka bërë asnjë paraqitje për klubin e tij mëmë dhe tani do t’i bashkohet Cityt në fund të sezonit, sapo huazimi i tij në Spanjë të mbarojë./Telegrafi/

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.

Documents to be signed in the next days.

Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.

He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024