Luis Hasa ndryshon kombëtare: Largohet nga Italia dhe zgjedh Shqipërinë

Luis Hasa nuk do ta veshë më fanellën e Italisë. Mesfushori i ri, i cili kaloi nëpër sistemin e të rinjve të Juventusit dhe tani është në pronësi të Napolit, por i huazuar te Carrarese, ka vendosur të ndërrojë ekip kombëtar dhe të luajë zyrtarisht për Shqipërinë.

Vendimi u mor pak kohë më parë dhe u njoftua në platformën e FIFA-s për ndryshimet në federatë. Lojtari i lindur në vitin 2004 kishte veshur disa herë fanellën e “të kaltërve”, duke iu përgjigjur thirrjeve nga U-18 e tutje, deri te U-21, me të cilët luajti ndeshjet e tij të fundit (tre miqësore) në vitin 2024 nën drejtimin e trajnerit Carmine Nunziata.

Tani, pra, Hasa ka zgjedhur të ndryshojë dhe të fillojë të luajë për Shqipërinë, e cila që tani e tutje do të jetë në gjendje të mbështetet te mesfushori i ri.

Vendimi i Hasës për të ndryshuar ekipin kombëtar u bë i mundur nga fakti se mesfushori, megjithëse ka luajtur disa ndeshje me ekipet kombëtare të të rinjve italianë, përfshirë edhe U-21, në fakt nuk ka luajtur kurrë ndonjë ndeshje zyrtare (të gjitha ishin miqësore) me ekipin e Italisë U-21.

Ish-lojtari i Juventusit, pavarësisht se ka lindur në Itali, është bir i prindërve shqiptarë, dhe për këtë arsye ka zgjedhur të kthehet për të veshur fanellën e Shqipërisë. Dhe për të, në fakt do të ishte një rikthim, pasi disa vite më parë, Hasa u stërvit me ekipin kombëtar të Shqipërisë U15, por nuk bëri kurrë debutimin e tij zyrtar. Tani, Shqipëria e ka thirrur përsëri, por këtë herë në ekipin e parë.

Shtuar 27.03.2026 22:00

