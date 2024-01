Shkëlqen me të rinjtë e Juventusit, Luis Hasa drejt rinovimit

Luis Hasa është një nga notat më të lumtura të të rinjve të Juventusit gjatë kësaj pjese të parë të sezonit.

Mesfushori i lindur në vitin 2004 ka bërë 17 paraqitje të zbukuruara nga një gol dhe tre asiste, por mbi të gjitha paraqitje bindëse, në përputhje me cilësitë e admiruara në Kampionatin e fundit Europian U19, të fituar si lojtari më i mirë i kompeticionit. Në ndeshjen e fundit ndaj Peskarës, të fituar 4-3, Hasa ishte edhe një herë vendimtar për suksesin e djemve të Brambilës.

Ndaj edhe ëndrra për të debutuar në ekipin e parë, me lojtarin me origjinë shqiptare që ndër të tjera, mund të zgjasë së shpejti kontratën deri në vitin 2027. Por emri i tij që figuron edhe në bllokun e Veronës dhe Komos, deri në atë pikë sa procesi i tij i pjekurisë mund të vazhdojë diku tjetër: veronezët do ta kishin dashur tashmë verën e kaluar. /panoramasport/