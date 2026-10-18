Lamine Yamal shkëlqen dhe përfshihet në polemika gjatë fitores së Barcelonës ndaj Betisit

Lamine Yamal ishte një prej figurave qendrore të suksesit 5-2 të Barcelonës kundër Real Betisit, në një ndeshje ku paraqitja e tij në stadiumin La Cartuja solli jo vetëm duartrokitje, por edhe tensione me tifozët vendas.
Talenti spanjoll e nisi takimin në mënyrë mbresëlënëse, duke zhbllokuar rezultatin me një gol spektakolar. Pasi depërtoi në zonë, Yamal goditi saktë drejt këndit të sipërm të portës dhe shfaqi edhe një herë repertorin e tij teknik.
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Numri 10 i katalunasve nuk u mjaftua vetëm me realizimin. Ai asistoi Gabriel Jesusin dhe krijoi edhe disa mundësi të tjera për shokët e skuadrës. Performanca e tij u vlerësua me çmimin e lojtarit më të mirë të ndeshjes.
Por për 19-vjeçarin, sfida pati edhe momente të tensionuara. Një përplasje pranë bankinave, ku u përfshinë lojtarë të të dyja ekipeve, mori përmasa më të mëdha pas ndërhyrjes së Yamalit ndaj Facundo Bernalit. Mesfushori i Betisit reagoi duke e goditur dy herë me kokë, çka i kushtoi kartonin e kuq dhe e la skuadrën e tij me një futbollist më pak.
Pas incidentit, çdo prekje e topit nga Yamal u shoqërua me fishkëllima nga tifozët e Betisit. Presioni në La Cartuja u rrit vazhdimisht, ndërsa edhe lojtarët vendas nisën ta vinin më shpesh në shënjestër yllin e Barcelonës.
Kur Barcelona kryesonte 4-2 dhe ndeshja po i afrohej fundit, Hansi Flick vendosi ta nxirrte nga loja Yamalin. Sipas gazetës spanjolle Marca, zëvendësimi mund të ketë qenë një masë parandaluese për të shmangur një ndëshkim të mëtejshëm, i cili do ta pengonte të luante në El Clásico kundër Real Madridit.
Pas përfundimit të takimit, Flick shprehu kënaqësinë për paraqitjen e lojtarit të tij dhe tha se ishte krenar për të. Trajneri gjerman nuk dha detaje të shumta për arsyen e zëvendësimit, por bëri të ditur se ishte e qartë që duhej ta largonte Yamalin nga fusha.
Yamal e përmbylli kështu një mbrëmje me shumë emocione, duke regjistruar një gol, një asistim dhe një tjetër paraqitje me ndikim në triumfin e Barcelonës. Edhe pse u përball me polemika dhe reagime të ashpra nga tifozët kundërshtarë, ai konfirmoi sërish rëndësinë e tij për skuadrën katalanase, në një fazë kur e presin ndeshje të mëdha.