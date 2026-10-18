Më mirë një fund me dhimbje sesa dhimbje pafund/ Aurela Gaçe në mbështetje të të rinjve protestues: Kanë humbur shpresën për të ndërtuar të ardhmen këtu

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, këngëtarja e njohur Aurela Gaçe, ka reaguar duke ngritur shqetësimin për të ardhmen e të rinjve në Shqipëri, në një kohë kur protestat kundër qeverisë vijojnë prej ditësh.
Përmes disa pyetjeve të drejtpërdrejta, artistja vë në fokus humbjen e shpresës te të rinjtë për të ndërtuar të ardhmen në vend, si dhe largimin e vazhdueshëm të shqiptarëve drejt emigrimit.
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“Kaq vështirë është të kuptojmë se rinia ka humbur shpresën për të ndërtuar të ardhmen këtu?
Pse ikin? Pse duan të ikin?
Kush na e jep përgjigjen? Kush është përgjegjës?”, shkruan Aurela Gaçe.
Ndërkohë këngëtarja ka ndarë edhe pjesë nga kënga e Doktor Florit “Zemërthyer”.
“Jam i papërfaqësuar, i parealizuar. Unë jam i tradhtuar, jam i nënvlerësua. Unë nuk jam pazar e as matematikë. O politikë e ndyrë jam me gjak, jam me shpirt. E kur fillon për keq të shkojë deri në fund. Më mirë një fund me dhimbje sesa dhimbje pafund
E shohin një dritë të vogël, se më keq s’ka ku të shkojë VETEM ME BESIM TEK ZOTI
Ky vend mund të shpëtojë”, thuhet në tekst.