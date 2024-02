Lajm i mirë për Xavin, 3 titullarë rikthehen për duelin me Granadan

Xavi Hernandez mund të gëzojë para sfidës me Granadan në kampionat, takim që do të luhet ditën e dielë në orën 21:00 në “Estadi Olímpic Lluís Companys”. Katalanasit për këtë takim do të kenë 3 rikthime të rëndësishme dhe kjo shton alternativat e zgjedhes për timonierin spanjoll.

Marc-Andre ter Stegen është gati të rikthehet në fushë. Gardiani i portës ka kaluar dëmtimin dhe tashmë do të mund të japë kontirbutin e tij në sfidat e mbetura të sezonit.

Dy rikthimet e tjera janë edhe Sergi Roberto dhe Raphinha, të cvilët gjithashtu kanë hedhur prapa krahëve dëmtimet. 3 rikthime të rëndësishme për Xavin që tashmë mund të mbështetet edhe të shërbimet e tyre. /newsport.al/