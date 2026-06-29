Laçi zyrtarizon Qatip Osmanin, ish-trajneri i Vllaznisë dhe bardhebluve merr drejtimin e kurbinasve

Laçi ka bërë zyrtare, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, emërimin e trajnerit të ri dhe stafit teknik. Nga sezoni 2026-2027, drejtimin e skuadrës kurbinase do ta marrë Qatip Osmani.

Tekniku në fjalë njihet për punën e tij te Vllaznia dhe bardheblutë e Shkupit, ndërsa arritjet më të mëdha i ka regjistruar me Shkëndijën e Tetovës, ku ka fituar 3 tituj kampion dhe Kupën e Maqedonisë së Veriut.

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Në stafin e ri, rolin e zëvendëstrajnerit do ta mbajë Bashkim Livoreka, ndërsa Kastriot Rama do të jetë trajner i portierëve.

Pas triumfit në Kategorinë e Parë sezonin e kaluar, Laçi ka siguruar rikthimin në Superiore, pra në elitën e futbollit shqiptar.

Për bardhezinjtë, synimi kryesor në sezonin e ri lidhet me mbijetesën në Superiore, në një kampionat që pritet të jetë shumë i fortë, sidomos duke pasur parasysh se te Laçi janë regjistruar shumë largime me peshë.


Shtuar 29.06.2026 22:46

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