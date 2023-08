Ky është numri që do të mbajë Broja në sezonin e ri me Chelsea

Chelsea ka publikuar këtë të martë numrat që do të mbajnë futbollistët në fanellat përkatëse në sezonin e ri, teksa bie në sy fakti që sulmuesi kuqezi Armando Broja do të mbajë numrin 19 mbi shpinë.

Broja ka pasur fanellën me numrin 18, që në sezonin e ri do të mbahet nga blerja e re Nkunku, me këtë të fundit që është dëmtuar dhe nuk do të mund të luajë asnjë ndeshje zyrtare deri në fund të vitit 2023.

Ndërkohë mbetet i lirë ende numri 9, që me shumë gjasë do të kalojë mbi shpinën e serbit Dusan Vlahovic, për të cilin Chelsea po negocion që ta marrë nga Juventusi, në operacionin e shkëmbimit me Lukakun.

Ky i fundit nuk figuron fare në listën e klubit londinez, pasi largimi i tij tashmë është fakt i kryer.

Ja numrat e futbollistëve të Chelsea-t:

1 – Kepa Arrizabalaga

2 – Axel Disasi

3 – Marc Cucurella

5 – Benoit Badiashile

6 – Thiago Silva

7 – Raheem Sterling

8 – Enzo Fernandez

10 – Mykhailo Mudryk

11 – Noni Madueke

13 – Marcus Bettinelli

14 – Trevoh Chalobah

15 – Nicolas Jackson

16 – Lesley Ugochukwu

17 – Carney Chukwuemeka

18 – Christopher Nkunku

19 – Armando Broja

20 – Andrey Santos

21 – Ben Chilwell

23 – Conor Gallagher

24 – Reece James

26 – Levi Colwill

27 – Malo Gusto

29 – Ian Maatsen

31 – Robert Sanchez

33 – Wesley Fofana

37 – Mason Burstow

47 – Lucas Bergstrom

50 – Eddie Beach

67 – Lewis Hall